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Yaşam

Uzay'da nasıl saç yıkanıyor?

ABD'li kadın astronot Karen Nyberg, Uzay'da saç yıkamanın Dünya'daki kadar keyifli olmasa da eğlenceli olduğu gösterdi

12 Temmuz 2013 10:35

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan 36'ıncı Keşif Görevi'nin üyesi ABD'li astronot Karen Nyberg, yerçekimsiz ortamda saçını nasıl yıkadığını gösterdi.
 
Nyberg, yaklaşık 3 dakika süren videoda, çok az miktarda sıcak su, şampuan, tarak ve havlu ile saçını yıkadı.

Saçları toplu olmadığı zaman bir kirpinin dikenlerini andıracak bir hal alan Nyberg, ilk olarak sıcak su içeren poşetten saç diplerine su damlaları sıktı. Ancak bu esnada birçok damlanın dağılarak sağa sola kaçışmasını engelleyemedi.

Ardından saçlarının arasında şampuan sıkarak dağıtan Nyberg, tarakla şampuanı dağıttı ve tekrar su ilave etti. En son olarak saçlarını kurulayan Nyberg, saçındaki suyun buharlaştıktan sonra havanlandırma sistemi tarafından toplandığını belirtti.

Görüntülerden anlaşılan o ki, gelecekte Uzay'a çıkma şansı yakalayacak olanlar saçlarını ne kadar kısa kestirirse o kadar rahat edecekler.

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