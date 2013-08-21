Uzayda namaz kılacak

Geçtiğimiz Aralık ayında ısıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren firmanın düzenlediği "Beni uzaya götür" kampanyasında Türkiye’nin uzaya çıkacak ilk talihlisi olarak belirlenen Nevşehirli restoran şefi, 41 yaşındaki Ercan Kaygısız, uzaya Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve seccade götüreceğini söyledi.

Önümüzdeki Ocak veya Şubat ayında ABD’den uzaya çıkacak talihli Ercan Kaygısız, tatil için geldiği memleketi Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Mazı Köyü’ndeki yakınları ile hasret giderdi. İzmir Karabağlar semtindeki bir restorantta şef olduğunu belirten Ercan Kaygısız, uzay macerasının geçen Aralık ayında aldığı bir ısıtıcı ile başladığını belirtti.

Kendini sürekli olarak şansız bir kişi olarak değerlendirdiğini dile getiren Kaygısız, "Isıtıcı cihazı ile birlikte, kampanya için bir de kupon verildi.

Şaka olmadığına Burcu Esmersoy ikna etti

Çekiliş için 1 Nisan 2013 tarihi belirlenmişti. O gün beni aradılar ve uzaya gidecek talihli olarak benim belirlendiğim söylendi. 1 Nisan şakası olarak değerlendirdim. Manken ve oyuncu Burcu Esmersoy ile konuştuğumda böyle bir şakanın olmadığını ve bunun gerçek olduğuna inandım" dedi.

Tatil için geldiği Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Mazı Köyü’ndeki yakın akrabaları ile hasret gideren Ercan Kaygısız, uzaya gidecek olması nedeniyle bir korku ve heyecan içinde olmadığını söyledi.

En büyük hayali uzayda namaz kılmak

En büyük hayalinin uzayda ortam oluşması halinde 2 rekat 'Şükür namazı' kılmak olduğunu anlatan Ercan Kaygısız, "Uzaya Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve seccademi götüreceğim. Eğer orada bir ortam oluşabilirse inşallah 2 rekat da şükür namazı kılacağım. Orada anı yaşamayı istiyorum" dedi.

Uzay talihlisinin eşi Muradiye Kaygısız’ da, Türkiye’den uzaya çıkacak ilk kişinin eşi olmasından büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Kaygısız, çevresindekilerin, "Eşini niye uzaya gönderiyorsun, gidip de dönmemek var" dediklerini, bunun da kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Talihlinin oğlu Engin Kaygısız ise, karmaşık duygular içinde olduklarını kaydederek, "Bu büyük günün beklentisi içindeyiz” diye konuştu