Uzayda işbirliğine son



Ukrayna krizi sonrası Rusya ve ABD arasında artan gerginlik etkisini uzay çalışmalarında da gösterdi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi sürdürmesi nedeniyle, NASA Rusya ile devam eden çalışmalarının çoğunu askıya alıyor” denildi.

Amerikan New York Times gazetesi, NASA çalışanlarının Rusya'ya yolculuk etmesine ve Rus yönetimi temsilcilerinin de NASA binalarına girişine izin verilmeyeceğini yazdı.

NASA, üst düzey çalışanlarına gönderdiği bir e-postada bundan sonra ikili görüşme, e-posta ya da telefon veya video konferansıyla iletişimin yapılmayacağını bildirdi. Fox News,bildirinin doğrulandığını kaydetti.

Öte yandan, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada, uluslararası uzay istasyonu ISS'de Rusya ile yapılan işbirliğinin devam ettirileceği kaydedildi. NASA, uzay mekiği programını durdurduktan sonra astronotların uzay istasyonuna nakli için Rus uzay aracı Soyuz'u kullanıyor.