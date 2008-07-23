T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Uzayda ilginç ortaklık

Avrupa ve Rusya’nın ortaklaşa geliştirdikleri insanlı uzay aracı projesinin ilk resimleri ortaya çıktı

23 Temmuz 2008 03:00

Uzaya insanlı uçuşların yüksek maliyeti gerekli teknolojiye sahip ülkeleri işbirliği yapmaya itiyor. Rusya ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa geliştirilmesi planlanan insanlı uzay aracı, ay yolculukları dâhil, tüm insanlı uçuşlarda kullanılacak.

Halen kullanılan Soyuz uzay aracının yerini alması planlanan yeni uzay aracı Avrupa’nın insanlı uzay uçuşlarına doğrudan katılmasını sağlayacak. Yeniden kullanılabilir olan uzay aracı ABD’nin Ares/Orion projesinin de rakibi olacak. Önceki tasarımların aksine aracın, dünyaya dönüşünde, atmosfere girişin ardından paraşütle inmek yerine, iticilerinin gücüyle kendi başına iniş yapma yeteneğine sahip olacağı bildiriliyor.

Ay’a dört kişi taşıyabilecek

Rus üretici RKK Energia tarafından dizayn edilen araç, 18 ila 20 ton ağırlığında ve dünya yörüngesine altı, Ay’a ise dört kişilik bir mürettebatı taşıyabilecek kapasitede. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rus Roscosmos ile 2006 yılından bu yana yürütülen görüşmeler neticesinde şekillenen uzay aracının üretiminin kesinleşmesi halinde Avrupa’nın servis modülünü kullanacak. Fırlatma roketinin ise Rusya tarafından üretilmesi planlanıyor.
Projenin bu senenin Kasım ayında karara bağlanması bekleniyor.

BBC

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24