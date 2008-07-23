Uzayda ilginç ortaklık

Uzaya insanlı uçuşların yüksek maliyeti gerekli teknolojiye sahip ülkeleri işbirliği yapmaya itiyor. Rusya ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa geliştirilmesi planlanan insanlı uzay aracı, ay yolculukları dâhil, tüm insanlı uçuşlarda kullanılacak.



Halen kullanılan Soyuz uzay aracının yerini alması planlanan yeni uzay aracı Avrupa’nın insanlı uzay uçuşlarına doğrudan katılmasını sağlayacak. Yeniden kullanılabilir olan uzay aracı ABD’nin Ares/Orion projesinin de rakibi olacak. Önceki tasarımların aksine aracın, dünyaya dönüşünde, atmosfere girişin ardından paraşütle inmek yerine, iticilerinin gücüyle kendi başına iniş yapma yeteneğine sahip olacağı bildiriliyor.



Ay’a dört kişi taşıyabilecek



Rus üretici RKK Energia tarafından dizayn edilen araç, 18 ila 20 ton ağırlığında ve dünya yörüngesine altı, Ay’a ise dört kişilik bir mürettebatı taşıyabilecek kapasitede. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rus Roscosmos ile 2006 yılından bu yana yürütülen görüşmeler neticesinde şekillenen uzay aracının üretiminin kesinleşmesi halinde Avrupa’nın servis modülünü kullanacak. Fırlatma roketinin ise Rusya tarafından üretilmesi planlanıyor.

Projenin bu senenin Kasım ayında karara bağlanması bekleniyor.



BBC

