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Yaşam

Uzayda heyecan veren keşif

Amerikalı gök bilimciler, ilk kez yaşam koşullarının oluşması açısından mükemmel bir konuma sahip bir gezegenin keşfetti

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Amerikalı gök bilimciler, ilk kez yaşam koşullarının oluşması açısından mükemmel bir konuma sahip bir gezegenin keşfedildiğini açıkladı. 

ABD Ulusal Bilim Kurumu, güneş sisteminin dışında keşfedilen gezegenin, yıldızına ne çok uzak ne de çok yakın olduğunu, bu nedenle yaşam koşullarının oluşması ve su için ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğunu, bu yönüyle Dünya ile benzerlik gösterdiğini açıkladı. 

Kurum, gezegenin, Dünya'nın galaktik komşusu olduğunu, çevresinde döndüğü yıldızın, Dünya'ya 193 trilyon kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Gezegenin Dünya'ya birçok yıldızdan daha yakın mesafede bulunduğu belirtildi.  Gezegenin, Dünya'nın kütlesinin üç katı büyüklükte bir kütleye sahip olduğu bildirildi.

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