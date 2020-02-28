Uzayda "her şeyin başlangıcı" denilen Big Bang'den 5 kat büyük patlama saptandı

Uzayda, Big Bang sonrasının en büyük patlaması saptandı. Patlamanın kaynağının, Dünya'dan 390 milyon ışık yılı uzaktaki bir süper kütleli kara delik olduğu duyuruldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Büyük Patlama’dan (Big Bang) beri uzaydaki en büyük patlamanın gözlemlendiği açıklandı. ‘The Astrophysical Journal’ dergisinde elde ettikleri bulguları açıklayan araştırmacılar, Big Bang’den 5 kat daha büyük bir patlamanın kanıtlarını saptadıklarını duyurdu.

Bilim insanları, uzaya muazzam bir enerji salınımı gerçekleştiren patlamanın kaynağının, Dünya’dan 390 milyon ışık yılı uzaktaki bir süper kütleli kara delikten kaynaklandığını açıkladı.

‘The Astrophysical Journal’da yayımlanan makalenin iki yazarından biri olan Avustralyalı astrofizik profesörü Melanie Johnston-Hollitt, “Bu patlamayı insana özgü kavramlarla dile getirmeye çalıştım ve gerçekten çok zorlandım” diyerek şöyle devam etti:

“Elimden gelen size şunu söylemek, bu patlama infilaktan itibaren 240 milyon yıl daha devam ederse, ki muhtemelen o kadar devam etmedi, 240 milyon yıl boyunca her saniyenin binde birinde 20 milyar, milyar megaton TNT patlamasının meydana gelmesine denk gelir. Yani muazzam.”