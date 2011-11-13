-Uzayda gecikmeli görev değişimi ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Mars'a gönderdiği uzay aracının kontrolünü kaybeden Rusya'ya ait Soyuz roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yeni sakinlerini götürmek üzere Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. TSİ 06.14'te fırlatılan Soyuz-FG roketinin taşıdığı Soyuz-TMA uzay aracında, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Anatoli İvanişin ile NASA astronotu Dan Burbank bulunuyor. UUİ'ye Çarşamba ulaşacak Burbank, Şkaplerov ve İvanişin istasyonun mürettebatına katılacak. Bundan 5 gün sonra da UUİ'de bulunan Amerikalı astronot Mike Fossum, Japon astronot Satoşi Furukava ve Rus kozmonot Sergey Volkov da altı aylık görev sürelerinin ardında Rus Rassvet modülüyle Dünya'ya dönecek. UUİ'ye yapılacak bu sefer, 24 Ağustos'ta İstasyon'a ikmal için kargo gemisi taşıyan insansız bir Soyuz roketinin kalkıştan dakikalar sonra meydana gelen arıza üzerine kaybolmasının ardından ilk insanlı seyahat olacak. Bu başarısızlık şimdiye dek 1800 kez fırlatılan bu füzeye ve Rus uzay sektörüne karşı bir güvensizlik yaratmış, mürettebat taşımak için tek yöntem olması nedeniyle de UUİ'ye ulaşım imkanının geçici olarak durmasına yol açmıştı. Kaza nedeniyle Eylül'de yeni mürettebat gönderilecek UUİ'ye uçuşlar iki ay ertelenmiş ve Soyuz füzeleri teknik kontrol için yere çakılı kalmıştı.