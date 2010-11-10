Uzayda esrarengiz dev kabarcıklar

T24- Bilim adamları, Samanyolu galaksisinin merkezinde, birbirine yapışık ve gama ışınları saçan iki esrarengiz dev kabarcık keşfetti. Bu iki dev yapının milyonlarca yıl önce patlamış, bir karadeliğin artıkları olabileceğini düşünülüyor.

Tuhaf oluşumları keşfeden ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezinde görevli Doug Finkbeiner adlı gökbilimci, 50 bin ışık yılı (1 ışık yılı 9,46 trilyon km) uzunluğunda, Samanyolu'nun merkezinde güneye ve kuzeye doğru, Başak takım yıldızından Turna takım yıldızına kadar yayılan ve birbirine bağlı olan iki dev kabarcığın nasıl meydana geldiğini veya kökeninin ne olduğunu tam anlayamadıklarını belirtti.



Finkbeiner, "Galaksinin merkezinde gördüğümüz iki yapışık dev yapı, güneye ve kuzeye doğru, her biri 25 bin ışık yılı bir mesafeye yayılan ve Samanyolu'nda bugüne kadar keşfedilen diğer gama ışını kaynaklarından daha güçlü ışın yayıyor" dedi.



Gözlemi, NASA'nın Haziran 2008'de uzaya fırlattığı uzun mesafeli Fermi teleskobunun verilerini analiz ederek yapan bilim adamları, bu iki dev yapının milyonlarca yıl önce patlamış, kütlesi çok ağır bir karadeliğin artıkları olabileceğini düşünüyorlar.





