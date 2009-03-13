Uzayda büyük panik

Başka bir uzay aracından koparak uzayda süzülen bir motor parçasının Uluslararası Uzay İstasyonu ile çarpışma tehlikesi baş gösterince burada görev yapan astronotlar panik yaşadı.



Dünya'daki merkeze "NASA başımız dertte" mesajı geçen iki ABD’li ve bir Rus astronot, çarpışma durumunda istasyondan hızlı bir şekilde uzaklaşabilmek için Soyuz uzay aracına sığındı.



Aracın içinde 11 dakika boyunca boyunca bir çarpışmayı bekleyen astronotlar, 2.54 santimetre genişliğindeki parçanın istasyonu teğet geçmesi üzerine rahat bir nefes aldı.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ve Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre çarpışma tehlikesinin kazasız bir şekilde atlatılmasının ardından astronotlar güvenli bir şekilde tekrar uzay istasyonuna döndü. NASA yetkilileri motor parçasının uzun zaman önce istasyondan kopmuş olabileceğini söyledi.



Başıboş 18 bin enkaz



Geçen ay da Amerikan ve Rus yapımı iki uydu uzayda saatte 30 bin kilometre hızla çarpışmıştı. Kaza sonucunda ortaya çıkan 600 büyük enkaz parçasının diğer uydular için büyük tehlike yaratabileceğinden endişe ediliyordu. Dünya yörüngesinde 10 santimetrenin üzerinde 18 bin, 1 ile 10 santimetre arasında 300 bin obje olduğu tahmin ediliyor.