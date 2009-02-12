Uzayda büyük kaza

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyduların önceki gün, Sibirya'nın 805 kilometre kadar üstünde çarpıştıkları bildirildi.NASA yetkilileri, 2 çok büyük enkaz bulutu meydana getiren çarpışmadan, uydulardan daha aşağıda bir yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) zarar görme riskinin düşük olduğunu söylediler.Çarpışma, 1997'de uzaya fırlatılan ve değerli bir metalik element olan iridyumdan imal edilmiş bir haberleşme uydusuyla, uzaya 1993 yılında gönderilen ve işlemez durumda olduğu sanılan Rus yapımı bir uydu arasında meydana geldi. Uzmanlar, her iki uydunun da 455 kilogramdan daha ağır olduğunu kaydettiler.Yıl başında yayımlanan NASA raporuna göre şu anda dünya yörüngesinde 4 kilogramdan ağır 17 bin nesne bulunuyor. Çarpışmaların çoğalacağı belirtiliyor ve bu "uzay" çöplüğünün nasıl değerlendirileceği konuşuluyor.