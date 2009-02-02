Uzayda bir karbondioksit avcısı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı
(NASA), atmosferde bulunan karbon dioksidi incelemek ve iklimlerin
gizemini çözmek üzere özel olarak geliştirdiği OCO’yu (Orbiting Carbon
Observatory - Yörünge dolaşan Karbon Gözlemevi) 23 Şubat’ta
California’da bulunan Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatmaya
hazırlanıyor.
İnsanlar tarafından oluşturulan sera gazları
içinde en büyük etkiyi yapan karbondioksiti inceleyecek olan OCO, bu
şekilde iklim değişikliklerinin oluşumunda var olan gizemleri çözmeye
çalışacak.
İnsan ve doğal kaynaklı karbondioksit kaynaklarının
ilk defa tam yansımalarını elde edecek olan uydu, aynı zamanda salınan
karbondioksitin nerede kümelendiği ve saklandığını araştıracak.
Küresel
olarak karbondioksit kaynaklarının ve atmosferdeki karbondioksit
kümelerinin coğrafi konumlarını belirleyerek zaman içindeki
değişimlerini inceleyecek olan OCO, elde ettiği veriyi yeryüzündeki
istasyonlar ve hava araçları ve diğer uydulardan elde edilen veriyle
kıyaslayarak atmosferik karbondioksitin düzenlemesi, Dünya’nın iklimine
olan etkisi ve karbon döngüsüyle ilgili soruların cevaplanmasına yardım
edecek.
OCO’nun görevi sırasında elde ettiği bilgiler, bilim
insanlarının karbondioksitin gelecekte ne miktarda artacağı ve iklim
değişiklikleri ile ilgili tahminler yürütürken daha az hata yapmalarını
sağlayacak.