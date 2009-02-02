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Bilim / Teknoloji

Uzayda bir karbondioksit avcısı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), atmosferdeki karbon dioksidi incelemek için yörüngeye bir uydu fırlatmaya hazırlanıyor.

02 Şubat 2009 02:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), atmosferde bulunan karbon dioksidi incelemek ve iklimlerin gizemini çözmek üzere özel olarak geliştirdiği OCO’yu (Orbiting Carbon Observatory - Yörünge dolaşan Karbon Gözlemevi) 23 Şubat’ta California’da bulunan Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatmaya hazırlanıyor.

İnsanlar tarafından oluşturulan sera gazları içinde en büyük etkiyi yapan karbondioksiti inceleyecek olan OCO, bu şekilde iklim değişikliklerinin oluşumunda var olan gizemleri çözmeye çalışacak.

İnsan ve doğal kaynaklı karbondioksit kaynaklarının ilk defa tam yansımalarını elde edecek olan uydu, aynı zamanda salınan karbondioksitin nerede kümelendiği ve saklandığını araştıracak.

Küresel olarak karbondioksit kaynaklarının ve atmosferdeki karbondioksit kümelerinin coğrafi konumlarını belirleyerek zaman içindeki değişimlerini inceleyecek olan OCO, elde ettiği veriyi yeryüzündeki istasyonlar ve hava araçları ve diğer uydulardan elde edilen veriyle kıyaslayarak atmosferik karbondioksitin düzenlemesi, Dünya’nın iklimine olan etkisi ve karbon döngüsüyle ilgili soruların cevaplanmasına yardım edecek.

OCO’nun görevi sırasında elde ettiği bilgiler, bilim insanlarının karbondioksitin gelecekte ne miktarda artacağı ve iklim değişiklikleri ile ilgili tahminler yürütürken daha az hata yapmalarını sağlayacak.

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