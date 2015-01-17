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Bilim / Teknoloji

Yer çekimsiz ortam insan vücudunu nasıl etkiliyor?

Bir astronotla bir kozmonot yerçekimsiz ortamın insan vücuduna etkilerini ölçmek için uzayda 1 yıl geçirecek

17 Ocak 2015 12:28

Amerikalı Scott Kelly ve Rus Mikail Kornienko Mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzay ortamının insan vücuduna uzun dönemli etkilerini ölçmeye çalışacaklar. Kelly ve Kornienko birlikte uzayda 1 yıl geçirecek. 

 

6 ay kalıyorlar

 

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, normalde uzay istasyonunda astronotlar 6 ay kalıyor. Bir yıllık deneme Amerikalılar için ilk. Rusya ise, kozmonotlarını daha uzun sürelerle uzayda tutmuştu.

Uzay istasyonu projesine katılan Avrupa, Japonya ve Kanada 10'dan fazla astronotu uzayda en az 1 yıl tutmak için sırada bekliyor.

Bilim insanları uzayda yer çekimsiz ortamın insan vücudunda zararlı olduğunu ve kesin sonuç için çok sayıda astronotun bu deneylere katılması gerektiğini söylüyor.

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