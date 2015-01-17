Yer çekimsiz ortam insan vücudunu nasıl etkiliyor?

Amerikalı Scott Kelly ve Rus Mikail Kornienko Mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzay ortamının insan vücuduna uzun dönemli etkilerini ölçmeye çalışacaklar. Kelly ve Kornienko birlikte uzayda 1 yıl geçirecek.

6 ay kalıyorlar

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, normalde uzay istasyonunda astronotlar 6 ay kalıyor. Bir yıllık deneme Amerikalılar için ilk. Rusya ise, kozmonotlarını daha uzun sürelerle uzayda tutmuştu.

Uzay istasyonu projesine katılan Avrupa, Japonya ve Kanada 10'dan fazla astronotu uzayda en az 1 yıl tutmak için sırada bekliyor.

Bilim insanları uzayda yer çekimsiz ortamın insan vücudunda zararlı olduğunu ve kesin sonuç için çok sayıda astronotun bu deneylere katılması gerektiğini söylüyor.