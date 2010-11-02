Uzayda binlerce 'dünya' var

T24 - Science (bilim) dergisinde yayımlanan yeni bir makalede, yerküre boyutlarındaki "küçük" gezengenlerin çoğunlukta olduğu iddia edildi.





ABD merkezli araştırma ekibinin bulguları, nispeten küçük boyutlardaki gezegenler Jupiter gibi dev boyutlardakilere oranla daha fazla sayıda.

Hawai'deki 10 metre boyutundaki Keck teleskopundan toplanan veriler, 22 yıldızın çevresindeki gök cisimlerinin incelenmesi sonucunda elde edildi.

Araştırma kapsamında incelenen yıldızların yüzde 1.6'sının dev gezegenlere, yüzde 12'sinin ise dünyanın on katı büyüklüğünde gezengenlere sahip.



Dünya boyutunda 23 gezegen

Kesk teleskopunun küçük boyutlardaki gezegenleri tespit etmekte zorlanması sebebiyle kesinleşmeyen veriler dünya boyutunda 23 tane gezengenin sözkonusu 22 yıldızın yörüngesinde olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırma ekibinden doktor Andrew Howard, eldeki teknik imkanlara sözkonusu bulgulardan daha kesin neticelere varılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Doktor Howard ayrıca Nasa'nın Kepler uzay teleskopunun incelemekte olduğu 156.000 yıldızın, 120 ile 260 arasında değişen sayılarda gezegeni yörüngelerinde barındırdığı sonucunun çıkabileceğini söyledi.

Doktor Howard'a göre başka gezegenlerde yaşam izleri bulunması ihtimali, dünya boyutlu gezegenlerde daha yüksek.



