Uzayda bin 284 gezegen bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Kepler Uzay Teleskobu, uzayda bin 284 gezegen buldu.

NASA yaptığı açıklamada, görevlerinden biri olan dünyaya benzer gezegenleri araştırmak olan Kepler Teleskobu'nun 2015'te güneş sistemi dışında bulduğu gezegenlerin bin 284'ünün teyid edildiği belirtildi.

Gezegenlerin 9'u yaşanabilir bölgede

Ayrıca, bugüne kadar toplam yaklaşık 5 bin gezegenin keşfedildiği ve bunların 3 bin 200'nün teyid edildiği bildirilirken, Kepler'in keşfettiği gezegenlerin toplamının 2 bin 325 olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca bulunan gezegenlerden yaklaşık 550'nin küçük ve dünya gibi kayalık olduğu belirtildi. Bulunan gezegenlerden 9'unun ise yaşanabilir bölge olduğu kaydedildi.

Kepler'in ilk görevi 5 bin güneş sistemi dışı gezegeni inceledikten sonra 2012'de sona ererken, yeni görevi K2 ise 2014'te başlamıştı. NASA'nın uzayda binlerce yıldızı ve hareketi inceleyen ve birçok önemli keşfe imza atan Kepler Teleskobu 2009'da uzaya fırlatılmıştı.