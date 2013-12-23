Uzayda beş buçuk saatlik tamirat

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlar, onarım amacıyla uzay yürüyüşüne çıktı. İki astronot, arızalı pompayı sökmeyi başardı.

ABD’li iki astronot, istasyonun soğutma sistemindeki arızayı gidermek için uzay yürüşüyüne çıktı. Astrontlar, zorlu görevleri nedeniyle özel bir kıyafet giydi.

İstasyon dışındaki onarımları beş buçuk saat süren astronotlar, çift kapalı bir buzdolabı büyüklüğündeki arızalı amonyak pompasını başarıyla söktü. 354 kilogram ağırlığındaki arızalı pompa geçici depoya konuldu. Onarımın tamamlanması için astronotların bir kez daha istasyon dışına çıkabileceği belirtiliyor.

100 milyar dolarlık Uluslararası Uzay İstasyonu'nun iki amonyak soğutma sisteminden biri 11 Aralık'ta arızalanmıştı. Arıza nedeniyle kritik önemi olmayan sistemler devre dışı bırakılırken, bilimsel deneyler de askıya alınmıştı. NASA bir ekibi acil olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderme kararı almıştı.