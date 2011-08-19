Uzayda 5 gece 290 bin TL

T24 - Rusların açacağı uzay oteli 2016'da hazır olacak. Otelde beş gece kalmanın maliyeti ise 164 bin dolara (290 bin TL).













Merkezi Rusya'da bulunan Orbital Technologies adlı şirket, 2016'ya kadar uzayda otel inşa edeceğini açıkladı. 4 kabinde 7 kişinin kalabileceği uzay otelinin geniş camlarından dışarı bakanlar dünyanın dönüşüne tanık olacak.

Otelde konaklamak isteyenler Soyuz füzesiyle ulaşımı sağlayacak, yolculuk iki gün sürecek. Otelde beş gece kalmak 164 bin dolara (290 bin TL) mal olacak, ulaşım masrafı ise 820 bin dolar (1 milyon 451 bin TL) olacak.

Uzay turistleri, astronotların yediği kurutulmuş ve donmuş gıdaları değil dünyada pişip füzeyle gönderilen lezzetli yemekleri yiyecek. Yerçekimi olmayan uzaydaki otelin misafirleri yataklarının yatay mı dikey mi duracağına kendileri karar verecek.







