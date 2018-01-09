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Bilim / Teknoloji

Uzayda 3 hafta kalan Japon astronotun boyu 9 santimetre uzadı

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor

09 Ocak 2018 21:20

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronotun yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

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Norişige Kanaijaponastronotsoyuzuzay

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