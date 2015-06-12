Uzayda 199 gün geçiren 3 astronot Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaklaşık yedi ay görev yapan üç astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz, Dünya'ya dönüş yolculuğunu tamamladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Soyuz'un Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin 145 kilometre güneybatısına indiğini açıkladı.

Amerikalı astronot Terry Virts, Avrupa Uzay Ajansı'ndan İtalyan Samantha Cristoforetti ve Rus kozmonot Anton Shkaplerov'un nisan ayında Dünya'ya dönmesi planlanmıştı. Ancak astronotlar, Soyuz uzay aracının fırlatılışında teknik bir sorun çıkması üzerine astronotlar UUİ'de 199 gün geçirdi.

Soyuz, temmuz ayında UUİ'ye yeni bir sefer düzenleyerek yeni astronotları istasyona taşıyacak.