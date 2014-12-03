Uzaycılıkta yeni bir sayfa



Japonya Uzay Araştırma Ajansı (Jaxa), "Hayabusa2" uzay aracını taşıyan H-2A roketinin Tanegashima üssünden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını açıkladı. Roketin fırlatılması, hava koşullarından ötürü iki kez ertelenmişti.

"Hayabusa2" yaklaşık 4 yıllık bir yolculuğun ardından, Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki hedefi "1999 JU3" isimli asteroide ulaşacak. "Hayabusa2", asteroide Alman Uzay ve Havacılık Kurumu (DLR) tarafından yapılan bir robotu da taşıyor. Robot, kısaca "Mascot" (Mobile Asteroid Surface Scout-Mobil Asteroid Yüzey Araştırmacısı) adını taşıyor.

DLR'den Hansjörg Dittus, "Çuri" kuyruklu yıldızına "Philae" aracının başarılı bir şekilde inmesinden sonra uzaycılıkta heyecan verici yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Güneş Sistemi'nin değişmeyen kalıntıları

Güneş çevresindeki yörüngelerde dönen asteroidler, Güneş Sistemi’nin oluşumundan bu yana değişmeden kalan kalıntılar olarak kabul ediliyor. Teleskop ölçümleri, "1999 JU3" asteroidinde su bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Dünya'ya çarpan asteroidlerin beraberlerinde su da getirmiş olabileceği var sayılıyor.

"1999 JU3" asteroidinin çapı sadece bir kilometre civarında. Bir ayakkabı kutusu ebatındaki robot "Mascot"un bünyesinde hareket edebilmesi için bir özel kol bulunuyor. "Mascot", bu sayede 70 metreye kadar "zıplayabiliyor".

Asteroidde delik açacak

"Hayabusa2" toz ve taş örnekleri toplayacak, asteroit üzerinde çeşitli ölçümler yapacak ve yüzeyinin haritasını çıkaracak. "Hayabusa2", kozmik ışınıma maruz kalmamış katmanlara ulaşabilmek amacıyla asteroidde bir delik açacak. Böylece evrenin ve yaşamın başlangıcına dair verilere ulaşılması umuluyor.

2018 yılının ortasında asteroide ulaşması beklenen "Hayabusa2", gök cisminin yörüngesinde yaklaşık 18 ay geçirdikten sonra Dünya'ya dönüş yoluna çıkacak. 2020 yılı sonunda Dünya'ya dönecek araç, bulgularını Avustralya çölleri üzerinde bir kapsülle yeryüzüne bırakacak.

2010 yılında Dünya'ya dönen "Hayabusa", bir asteroitten aldığı toz örneklerini yeryüzüne getiren ilk uzay aracı olmuştu.