Uzay'a yolculuk için bir devrim; Falcon Heavy roketi fırlatıldı

Dünyanın en güçlü roketi olarak anılan Falcon Heavy'nin test uçuşu yapıldı. Elon Musk, SpaceX şirketinin testini yapacağı yeni roketi Heavy Falcon'un içerisine ise bir adet Tesla Roadster yerleştirdi. Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilirken roket Mars'a doğru yol almaya devam ediyor.

SpaceX,Tesla gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk tarihe geçecek bir şova imza attı. Mars'a insanlı uçuşa hazırlanan Falcon Heavy roketi Musk'ın Tesla Roadster'ını dünya yörüngesine taşıdı.Uzaya gönderilen roketteki spor araba Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek. Aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısı çaldı.

Falcon Heavy roketinin kapsülünde yer alan Tesla aracının yaklaşık 6 ayda Mars'a ulaşması planlanıyor. Roket, saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacak. Bu hız, ses hızından da fazla. Öte yandan Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketin ağırlığı 2 bin 250 ton.

Üstü açık Tesla aracının içinde aynı zamanda SpaceX tarafından tasarlanan bir uzay giysisi de bulunuyor.

Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.