Uzaya palyaço çıkıyor

Güneş Sirki'nin kurucusu Kanadalı uzay turisti Uluslararası Uzay İstasyonu'nda palyaço olarak Rus astronotlara hokkabazlık yapacak.



Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Rus Soyuz uzay aracıyla 30 Eylül’de yolculuk edecek yeni uzay turisti Kanadalı sirk sahibi Guy Laliberte, UUİ’de palyaço olarak astronot ve kozmonot arkadaşlarına hokkabazlık edeceğini söyledi.



Moskova yakınındaki "Yıldızkent"te eğitimi süren "Cirque du Soleil" (Güneş Sirki) kurucusu Laliberte, yedinci uzay turisti olarak Rus kozmonotu Maksim Surayev ve Amerikalı astronot Jeffrey Williams ile Soyuz aracına binerek UUİ’ye gidecek.



Laliberte, UUİ’nin astronot ve kozmonot sakinleri uyurken de onlarla palyaço olarak "ilgilenecek".



Forbes dergisinin verilerine göre dünyanın ilk 50 zengini listesinde yer alan Laliberte’nin malvarlığı, 2,5 milyar dolar olarak biliniyor.



Son uzay turisti Charles Simonyi, bu yolculuk için bir öncekine oranla yüzde 50 gönüllü zamlı tarifeyle, 35 milyon dolar ödemişti. Laliberte de Rus uzay kurumuna bu miktarı ödeyecek. Laliberte, UUİ’de dünyanın ıstıraplarından su sorunu hakkında bildiri okuyacak.



Guy Laliberte; Dennis Tito, Mark Shuttleworth, Gregory Olsen, Anuşeh Ensari, Charles Simonyi ve Richard Garriott’tan sonra UUİ’yi ziyaret ederek tarihin 7. uzay turisti olacak.



Yer yörüngesinde 350- 400 kilometre irtifada yapımı süren ve saatte 27 kilometre hızla seyreden UUİ’ye, bilim araştırmaları için Rus Uzay Kurumu’na bağışta bulunan zengin iş adamı uzay turistleri taşınıyor. Köklü Sovyet-Rus yapımı Soyuz araçları bu işi dünyada sadece SSCB’nin Kazak bozkırında kurulu 54 yıllık tarihi uzay üssü Baykonur’dan yapıyor.



Baykonur, uzaya ilk uydu Sputnik’i 4 Ekim 1957’de, uzayda ilk insan Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin’i (1934- 1968) 12 Nisan 1961’de gönderen müstesna üs olarak biliniyor.