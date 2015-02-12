T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Uzaya gözlem uydusu gönderildi

Güneş'teki fırtınaları izlemek üzere uzaya gözlem aracı gönderildi. Dünya'dan 1,5 milyon kilometre irtifada görev yapacak uydunun iklim değişikliğiyle mücadelede veri sağlaması bekleniyor.

12 Şubat 2015 13:45


Kısaca DSCOVR olarak anılan "The Deep Space Climate Observatory" (Derin Uzay İklim Gözlemi) uydusunu taşıyan Falcon roketi, Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatılması daha önce iki kez kötü hava koşullarından ötürü ertelenen DSCOVR, Güneş'teki jeomanyetik fırtınalar ve bunların iklim üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin veri toplayacak. Uydu yeryüzünden 1,5 milyon kilometre irtifada görev yapacak.

Taşıyıcı Falcon roketini Dünya'ya dönüşünde bir yüzer platforma indirme girişimi ise kötü hava koşulları nedeniyle başarısız oldu. Geçen ay yapılan bir deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

SpaceX kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Deniz fırtınalı olmasaydı başaracaktık" ifadesine yer verdi. Bir sonraki deneme için yüzer platformun takviye edileceği belirtildi.

Yüzer platform 100 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip. SpaceX, tayışıcı roketlerin yeniden kullanımını sağlayarak uzay yolculuğu uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GüneşDSCOVRDeep Space Climate Observatory34;UzayGözlemi)FalconFlorida Cape CanaveralDSCOVR GüneşDünyaElon Musk TwitterDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24