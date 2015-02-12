Uzaya gözlem uydusu gönderildi



Kısaca DSCOVR olarak anılan "The Deep Space Climate Observatory" (Derin Uzay İklim Gözlemi) uydusunu taşıyan Falcon roketi, Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatılması daha önce iki kez kötü hava koşullarından ötürü ertelenen DSCOVR, Güneş'teki jeomanyetik fırtınalar ve bunların iklim üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin veri toplayacak. Uydu yeryüzünden 1,5 milyon kilometre irtifada görev yapacak.

Taşıyıcı Falcon roketini Dünya'ya dönüşünde bir yüzer platforma indirme girişimi ise kötü hava koşulları nedeniyle başarısız oldu. Geçen ay yapılan bir deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

SpaceX kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Deniz fırtınalı olmasaydı başaracaktık" ifadesine yer verdi. Bir sonraki deneme için yüzer platformun takviye edileceği belirtildi.

Yüzer platform 100 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip. SpaceX, tayışıcı roketlerin yeniden kullanımını sağlayarak uzay yolculuğu uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor.