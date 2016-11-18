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Dünya

Uzaya giden en yaşlı kadın olacak

İki günlük yolculuğun ardından cuma günü UUİ'ye varması beklenen Whitson, Novitskiy ve Pesquet, UUİ'de 6 ay kalacak

18 Kasım 2016 12:51

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapacak Soyuz kapsülünün fırlatıldığını açıkladı. Fırlatılan kapsülde bulunan 56 yaşındaki Amerikalı astronot Peggy Whitson uzaydaki en yaşlı kadın olacak.

Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan kapsülde Amerikan astronotPeggy Whitson, Rus kozmonot Oleg Novitskiy ve Fransız astronot Thomas Pesquet bulunuyor.

 

Uzaya giden en yaşlı kadın olacak

 

Uzaydaki en yaşlı kadın olmaya aday 56 yaşındaki Whitson'un bu üçüncü UUİ görevi olurken, Pesquet'ın ise ilk deneyimi olacak.

İki günlük yolculuğun ardından cuma günü UUİ'ye varması beklenen Whitson, Novitskiy ve Pesquet, UUİ'de 6 ay kalacak.

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