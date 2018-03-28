T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uzaya giden astronotun DNA'sı dönüşte ikiziyle uyuşmadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) astronot olarak görev yapan Scott Kelly’nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra DNA’sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı

28 Mart 2018 13:19

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) astronot olarak görev yapan Scott Kelly’nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra DNA’sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı.
NASA, 2014 yılında başlattığı “Twin Study (İkiz Araştırması)” programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşlerden bir yıllığına uzay giden Scott Kelly ve aynı süre içerisinde dünyada kalan Mark Kelly’nin bir yıl boyunca hayati değerlerini, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerlerini inceledi.
Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly’nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü vurgularken, dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly’nin DNA’sının değişmediğini ortaya çıkardı.
NASA Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMart DHAUluslararası UzayHavacılık Dairesinde NASAScott KellyninDNAsınınMark KellyNASAStudyAraştırması”KellyScott KellyMark KellyninBirScott Kellynin DNAsınınNASA KellyMars

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24