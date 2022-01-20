Uzaya film stüdyosu kurulması planlanıyor

Tom Cruise’un rol alacağı uzayda çekilen filmin yapım şirketi, 2024 yılına kadar uzayda bir film stüdyosu ve spor arenası kurmayı planlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Tom Cruise’un rol alacağı uzay filminin yapımında ortak olan Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ticari kanadı olan Axiom İstasyonu’nda bir modül inşa etmeyi planlıyor.

Kurulacak alanda bir film stüdyosu ve spor arenası olması planlanıyor. Modülün, uzayda içerik üretmek isteyenlere açık olması isteniyor.

Axiom, bu yıl oyuncu Tom Cruise ve yönetmen Doug Liman’ın uzaya göndererek, uzayda çekilen ikinci filmi çekmeyi planlıyor. Cruise’un 2021’in ekim ayında gönderilmesinin planlandığı ancak bütçe sorunları nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.

Uzaydaki ilk filmi çeken oyuncu Yulia Peresild ile Rusya olmuştu. Uzayda film çeken Rus ekip, geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidip dönmüştü.