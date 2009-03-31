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Kültür-Sanat

Uzay Yolu'nun 12. bölümü de geliyor

11. bölümü mayıs ayında ABD'de gösterime girecek olan filmin 12. bölümü için Hollywood'da çalışmalara başlandığı bildirildi.

31 Mart 2009 03:00

Variety dergisinin haberinde, 11. bölümü mayıs ayında ABD sinemalarında gösterime girecek olan filmin 12. bölümü için Hollywood'da çalışmalara başlandığı bildirildi.

Filmin, "Lost" ve "Alias" dizileriyle "Görevimiz Tehlike 3" ve "Cloverfield" gibi filmlerle tanınan Amerikalı yapımcı J.J. Abrams'ın da katkıda bulunduğu 11. bölümünün, yazın en büyük gişe başarısına ulaşan filmlerden olması bekleniyor.

Variety'nin haberinde, Kaptan Kirk ve tayfasının sinemadaki 12. macerası için senaristlerin harekete geçtiğini ve Abrams'ın da ekibe dahil olabileceği kaydedildi.

ABD televizyonlarında 1966'da yayımlanmaya başlayan dizinin, 1979'da ilk sinema filmi çekilmişti.

Dizisi ABD'de 726 bölüm olarak gösterilen Uzay Yolu, bugüne dek tüm filmleriyle toplam 1 milyar dolardan fazla gişe geliri elde etti.

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