Uzay Yolu ve Seinfeld'deki rolleriyle tanınan Gene Dynarski hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

ABD'li aktör Gene Dynarski 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oyun yazarı Ernest Kearney, oyuncunun 27 Şubat'ta Studio City'de bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dynarski'nin ölüm nedeninin ne olduğu açıklanmadı

30 yıldan uzun süre oyunculuk yapan Dynarski, Uzay Yolu dizisinde Ben ve Krodak karakterlerini canlandırmıştı. 86 yaşındaki oyuncu aynı zamanda tüm zamanların en iyi sitcom dizilerinden biri kabul edilen Seinfeld'de Lloyd Bridges'in karakterinin oğlu Izzy Mandelbaum Jr.'u oynamıştı. Dynarski, televizyonun yanı sıra Başkanın Bütün Adamları ve Üçüncü Türden Yakınlaşmalar gibi klasik filmlerde de rol aldı.