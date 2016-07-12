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Kültür-Sanat

Uzay Yolu müzesi açıldı

New York'ta açılan müze Kanada'ya da taşınacak

12 Temmuz 2016 19:22

Star Trek (Uzay Yolu) 50'inci yılını hayranlarına interaktif bir müze deneyimi yaşatarak kutluyor. New York'ta açılan müze Kanada'ya da taşınacak.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Birçok kuşağa uzay ve bilm kurgu merakı aşılayan Uzay Yolu macerasına TV'de başlasa da defalarca beyazperdeye de konuk oldu. Hatta sinemalarda son yıllarda J.J. Abramspatronluğundaki yeniden çevrimleri dönüyor. Dizinin 50’inci yıl dönümü nedeniyle New York'ta açılan müze ziyaretçilere uzay gemisi deneyimi yaşatıyor. İnteraktif müzede dizide yer alan kostümler, uzay haritalama sistemleri ve ışıklandırma düzenekleri de bulunuyor.

‘Star Trek: Yıldız Filosu Akademisi Deneyimi’ müzesi, ekim sonuna kadar New York’ta ziyarete açık kalacak. Müze şubattan itibaren Kanadalı hayranlar için Calgary kentinde açılacak.

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