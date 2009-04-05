Uzay turisti rötar yaptı

Baykonur uzay üssü

Moskova yakınındaki Rus uzay kontrol merkezi sözcüsü Valeri Lindin'in verdiği bilgiye göre, Simonyi (60), Rus Soyuz aracıyla, çarşamba TSİ 10.15'te Kazakistan'da planlanan yerden daha güneye inecek. Soyuz, 90 bin nüfuslu Kazak kenti Jezkazgan'ın 100 km yakınına paraşütle inecek.Yer yörüngesinde 350-400 km irtifada saatte 27 bin km hızla seyreden, yapımında 16 ülkenin yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) iki hafta geçiren Simonyi ile birlikte UUİ'de 6'şar ay kalan Amerikalı kaptan pilot astronot Michael Fincke ile Rus kozmonotu Yuri Lonçakov da "turist" Simonyi ile Soyuz aracı içinde Dünya'ya dönecek.Macar asıllı Simonyi, UUİ ile iki yolculuğu için Rus Uzay Kurumu'na toplam 55 milyon dolar ödedi. Simonyi, ilk yörünge yolculuğu için Rusya'ya 20; ikincisi için 35 milyon dolar ödedi.Uzaydaki ilk uydu olan insansız Sputnik'in (Yol Arkadaşı) 4 Ekim 1957'de; yörüngedeki ilk insan Yuri Gagarin'in bulunduğu Vostok (Doğu) kapsülünün de 12 Nisan 1961'de uzaya hareket ettiği Kazakistan'daki tarihi SSCB üssü Baykonur, "uzay turistleri" devrini de başlatan ilk ve tek yer oldu.

Baykonur'dan Soyuz (Birlik) roketleriyle yörüngeye "turist" taşıma işi ilk kez 2001'de Californialı iş adamı Dennis Tito ile başladı. İkinci turist Güney Afrikalı Mark Shuttleworth idi.

Üçüncü turist Amerikalı iş adamı Gregory Olsen, dördüncü uzay turisti İran asıllı Amerikalı Anuşeh Ensari, beşincisi Microsoft uzmanı Simonyi oldu. Altıncı uzay turisti ise, 1973'te ABD'nin yörünge laboratuvarı Skylab'da görevli astronot Owen Garriott'un oğlu bilgisayar uzmanı Richard Garriott idi.

Simonyi, böylece 7. uzay turisti olarak ikinci sefer fezaya çıkan, "dünyanın ilk iki seferli yörünge amatörü" oluyor.

Rusya, "uzay turistlerinin bilim için harcadıkları parayla" Baykonur'u fırlatmalarda kullanmayı sürdürüyor. Baykonur, adını eski Soğuk Savaş dönemi gizliliğinden ötürü çok uzaktaki Kazak köyünden alıyor.