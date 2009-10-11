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Yaşam

Uzay turisti dünyaya döndü

Kanadalı uzay turisti Guy Laliberte ile Amerikan astronot ve Rus kozmonotu taşıyan uzay aracı Dünya'ya indi.

11 Ekim 2009 03:00

Kanadalı uzay turisti Guy Laliberte ile Amerikan astronot ve Rus kozmonotu taşıyan uzay aracı Dünya'ya indi.
     Rusya'daki görev kontrol üssünün sözcüsü Valeriy Lyndin, yaptığı açıklamada, Laliberte, Amerikan astronot Michael Barrat ve Rus kozmonot Gennady Padalka'yı taşıyan Rus yapımı Soyuz kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) kalkışından birkaç saat sonra Kazakistan'ın kuzeyinde Arkalık bölgesi yakınındaki geniş bozkıra Kazakistan yerel saatiyle 10.32'de, planlandığı gibi indiğini belirtti.
     Kanadalı uzay turisti ve ''Cirque du Soleil'' sirkinin kurucusu Laliberte, temiz içme suyu ve su kaynaklarının korunması konusunda bilincin artırılması amacıyla UUİ'de gösteri düzenlemişti.

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