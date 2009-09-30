‘Uzay palyaçosu’ yörüngede şiir okuyacak

Yedinci uzay turisti, Cirque du Soleil sirkinin patronu Laliberte Dünya yörüngesinde şiir okuyacak.



Eski sokak cambazı, yeni multimilyoner, Cirque du Soleil sirkinin sahibi Guy Laliberte Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktı. Laliberte, yola çıkmadan yaptığı açıklamada 12 günlük seyahati boyunca UUİ mürettebatını bol bol güldüreceğini ve çevre duyarlılığı konusunda bir etkinlik gerçekleştireceğini söyledi.



Uzay turisti Laliberte’yle birlikte Rus Maksim Surayev ve ABD’li Jeffrey Williams’ı taşıyan Soyuz TM-16 uzay aracı, Kazakistan’ın Baykonur Kozmodromu’ndan TSİ 10:14’te fırlatıldı. Üç kişilik ekibin Cuma günü UUİ’de olması bekleniyor.



Uzaya çıkan yedinci ‘uzay turisti’ olan Laliberte, önceki altı turistten farklı olarak seyahati sırasında çevre konularına dikkat çekecek. “Ben mühendis değilim, sanatçı ruhluyum” diyen Laliberte’nin “şiirsel performansı” 9 Ekim’de gerçekleştirilecek ve iki saat sürecek.



Laliberte’nin Dünya yörüngesinden yöneteceği performans sırasında dünyanın 14 kentinden farklı kişilerle bağlantı kurulup su ve çevre konularını metaforik olarak ele alan metinler okunacak ve bu metinler en sonunda uzun bir şiir oluşturacak. İnsanların temiz su kaynaklarına erişiminin önemini vurgulayan şiirsel metin, Pi’nin Yaşamı adlı romanıyla Man Booker ödülü kazanan Yann Martel tarafından yazıldı.



Seyahatine 35 milyon dolar ödeyen, eski ''ateş yutucu ve ip cambazı'' Laliberté'nin yöneteceği performansa aralarında eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Kanadalı astronot Julie Payette, U2, Shakira, Quebecli şarkıcı Garou, kompozitör A.R. Rahman, Quebecli biyolog Jean Lemire, şarkıcı Peter Gabriel ve Cirque du Soleil çalışanlarının bulunduğu ünlüler ve çevreciler katılacak.



Montreal, Moskova, Santa Monica, New York, Johannesburg, Mumbai, Marakeş, Sidney, Tokyo, Tampa, Meksika, Rio, Paris ve Londra'ya bağlanarak gerçekleştirilecek gösteri Kanada Yayın Kuruluşu RDI'nin Fransızca yayın yapan tüm kanallarıyla Laliberte'nin hayır kuruluşunun web sitesi ''onedrop.org''dan naklen yayımlanacak.



