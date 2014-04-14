T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Uzay Merkezi'ne siber saldırı

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'ne bir siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

14 Nisan 2014 12:22

"Der Spiegel"in haberine göre Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin (DLR) birçok bilgisayarına casuzluk yazılımları yerleştirildiği belirlendi. DLR yönetimi, saldırganlarla mücadele edebilmek amacıyla 2011 yılında kurulan Siber Savunma Merkezi'ne başvuruda bulundu.

Bilgi işlem uzmanları DLR'ye ait bilgisayarlarda, kullanıcılarının bilgisi dışında belirli sunuculara veri aktaran ve 'truva atı' diye nitelenen casus yazılımlar saptadılar. Uzmanlar tarafından belirlenen casusluk yazılımlarının "kendilerini imha ettiği" belirtildi. Saldırının savunma ve roket teknolojilerine ait veri elde etme amaçlı olduğuna dikkat çekildi.

Saldırıların "koordineli ve sistematik" yönüne dikkat çeken federal hükümet çevreleri, kaygılarını açıkladılar. Federal hükümet yetkilileri, "Operasyonun uzun vadeli planlaması ve kullanılan casus yazılımın özellikleri dikkate alındığında, saldırı, siber casuslukta yeni bir aşamayı ifade etmektedir" görüşünü dile getirdiler.

Çinli hackerlar mı saldırdı?

Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi (BSI) uzmanları, casus yazılımların kodlarında Çince karakterler ve belirli yazım hataları saptadılar. Uzmanlar sözkonusu izlerin saldırganların Çin kaynaklı olduğuna dair kanıtlar olabileceğini, ancak bu izlerin kasıtlı olarak da bırakılmış olabileceğine işaret ediyor.

Almanya, uzay aracı "Shenzhou 8"in 2011'de başarıyla fırlatılmasında Çin'e destek sunarak uzayda Pekin yönetimiyle işbirliğine giden ilk Batılı ülke olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman HavacılıkUzay MerkeziSpiegel34;inSiber Savunma MerkeziDLREnformasyon Teknolojileri Güvenliği DairesiPekinBatılıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24