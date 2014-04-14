Uzay Merkezi'ne siber saldırı

"Der Spiegel"in haberine göre Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin (DLR) birçok bilgisayarına casuzluk yazılımları yerleştirildiği belirlendi. DLR yönetimi, saldırganlarla mücadele edebilmek amacıyla 2011 yılında kurulan Siber Savunma Merkezi'ne başvuruda bulundu.

Bilgi işlem uzmanları DLR'ye ait bilgisayarlarda, kullanıcılarının bilgisi dışında belirli sunuculara veri aktaran ve 'truva atı' diye nitelenen casus yazılımlar saptadılar. Uzmanlar tarafından belirlenen casusluk yazılımlarının "kendilerini imha ettiği" belirtildi. Saldırının savunma ve roket teknolojilerine ait veri elde etme amaçlı olduğuna dikkat çekildi.

Saldırıların "koordineli ve sistematik" yönüne dikkat çeken federal hükümet çevreleri, kaygılarını açıkladılar. Federal hükümet yetkilileri, "Operasyonun uzun vadeli planlaması ve kullanılan casus yazılımın özellikleri dikkate alındığında, saldırı, siber casuslukta yeni bir aşamayı ifade etmektedir" görüşünü dile getirdiler.

Çinli hackerlar mı saldırdı?

Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi (BSI) uzmanları, casus yazılımların kodlarında Çince karakterler ve belirli yazım hataları saptadılar. Uzmanlar sözkonusu izlerin saldırganların Çin kaynaklı olduğuna dair kanıtlar olabileceğini, ancak bu izlerin kasıtlı olarak da bırakılmış olabileceğine işaret ediyor.

Almanya, uzay aracı "Shenzhou 8"in 2011'de başarıyla fırlatılmasında Çin'e destek sunarak uzayda Pekin yönetimiyle işbirliğine giden ilk Batılı ülke olmuştu.