-UZAY MEKİĞİ ENDEAVOUR Uİİ'DEN AYRILDI CAPE CANAVERAL (A.A) - 30.05.2011 - Amerikan uzay mekiği Endeavour, uzaydaki son görevini tamamlayarak Dünya'ya dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (Uİİ) ayrıldı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 30 yıllık uzay mekiği programının sondan bir önceki uzay yolculuğunu yapan Endeavour, Dünya'nın 346 kilometre üstünde Bolivya üzerindeyken son görevini tamamlayarak, yaklaşık 2 haftadır kenetli olduğu UUİ'den TSİ 05.55'te ayrıldı. Endeavour'un 6 kişilik mürettebatıyla Çarşamba günü TSİ 08.35'te, ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne inmesi bekleniyor. Fırlatıldıktan iki gün sonra 18 Mayıs'ta UUİ'ye kenetlenen Endeavour'da astronotlar çeşitli görevler için 4 kez uzay yürüyüşüne çıkmıştı. Endeavour'un Çarşamba günü Dünya'ya dönmesinin ardından aynı gün Atlantıs uzay mekiğinin, NASA'nın 135. ve son uzay uçuşu için fırlatma rampasına getirilmesi planlanıyor. Endeavour astronotları son yolculuklarında UUİ'ye evrenin büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü ''Alpha 2 manyetik spektrometre''yi (AMS) götürdü. Endeavour, AMS'nin dışında UUİ'ye daimi şekilde monte edilecek bir yük modülü de taşıdı. NASA'nın son uzay mekiği yolculuğunu planladığı Temmuz ayında Atlantis uzaya çıkacak, ardından ABD'nin uzay mekikleri müzeye kaldırılacak.