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Bilim / Teknoloji

Uzay mekiği Endeavour mefruşat işine girdi!

Uzay mekiği Endeavour, ISS ile kenetlendikten sonra "mefruşat" işini yerine getiriyor.

18 Kasım 2008 02:00

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal görevini yerine getirmek amacıyla fırlatılan ABD'nin uzay mekiği Endeavour, 24 saat önce ISS ile kenetlendikten sonra "mefruşat" işini yerine getiriyor.

Kaptan pilot astronot Christopher Ferguson'un yönetimindeki uzay mekiği Endeavour'un 7 kişilik mürettebatı, yeryüzünden 380-400 kilometre yükseklikte yapımı süren ISS'te 2 hafta geçirecek.

Endeavour, uzay istasyonunda yaşam alanını 2 katına dek genişletecek 7 tonluk malzeme taşıdı. İstasyona 2 ek yatak odası, ikinci tuvalet ve ek mutfak yapılıyor.

ISS'in yeni bayan astronotlarından Sandra Magnus, 6 aydır istasyonda bulunan Gregory Chamitoff ile yer değiştirecek. Magnus, istasyonda 3.5 ay kalacak.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) aracı Endeavour, 6.5 metre uzunluğunda konteynırla 7 ton ikmal malzemesini istasyona taşıdı.

ISS'in kaptan pilotu Mike Fincke, yer kontrol merkezine, "Burada çalışmak için varız, çalışıyoruz" diye çok neşeli seslenerek işin "hamarat" seyrettiğini teyit etti.

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