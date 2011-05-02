Uzay mekiği Endeavor'ın son yolculuğu ertelendi

T24 - Uzay mekiği Endeavor'ın emekli olmadan önceki son uçuşu, arıza yüzünden bir hafta ertelendi.







Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiği Endeavour'un fırlatılmasını hafta sonuna kadar erteledi.

NASA'nın sözcüsü Mike Curie, geçen cuma günü ortaya çıkan elektrik sorunun giderilmesi yönünde çalışmanın sürmesi nedeniyle Endeavour'un yarın planlanan fırlatılışının en erken hafta sonuna kadar ertelendiğini söyledi.

Elektrik sorununun mekiğin hidrolik sistemini besleyen turbo jeneratörlerden birine yakıt gidişini düzenleyen bir termostatın çalışmamasından kaynaklandığı bildirilmişti.

Endeavour'un 14 günlük seyahati sırasında en önemli görevi UUİ'ye, anti-maddenin varlığı veya görünmez karanlık maddenin doğası gibi, Evren'in büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü "Alpha 2 manyetik spektrometre"yi (AMS) götürmek olacak.



