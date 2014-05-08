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Yaşam
Deutsche Welle

Uzay kapsülü müzayedede satıldı

Sovyetler Birliği döneminden kalma bir uzay kapsülü 1 milyon euroya satıldı.

08 Mayıs 2014 17:32


Merkezi Köln'de bulunan Lempertz Müzayede Evi tarafından Brüksel'de düzenlenen açık artırmada, uzay yolculuğu tarihine ait bazı önemli eşyalar satışa sunuldu.

Bunlardan biri "Voswraschtschajemi Apparat" (dönüş kapsülü) adı verilen bir uzay kapsülüydü. 2,2 metre yüksekliğindeki ve yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kapsül, 1970'li yıllarda 3 kozmonotu uzaya taşımıştı.

Müzayede öncesi kapsülün elden geçtiği ve boyandığı bildirildi.

Yine Sovyetler Birliği döneminden kalma iki kozmonot giysisi de açık artırmada satılan eşyalar arasındaydı.

Uzay kapsülü, kimliği gizli tutulan bir kişi tarafından 1 milyon euroya satın alındı. "Sokol-KV2" model uzay giysileri ise 50 ve 55'er bin eurodan alıcı buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Sovyetler BirliğiKölnLempertz Müzayede EviBrükselBunlardanApparat34;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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