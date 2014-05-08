Uzay kapsülü müzayedede satıldı



Merkezi Köln'de bulunan Lempertz Müzayede Evi tarafından Brüksel'de düzenlenen açık artırmada, uzay yolculuğu tarihine ait bazı önemli eşyalar satışa sunuldu.

Bunlardan biri "Voswraschtschajemi Apparat" (dönüş kapsülü) adı verilen bir uzay kapsülüydü. 2,2 metre yüksekliğindeki ve yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kapsül, 1970'li yıllarda 3 kozmonotu uzaya taşımıştı.

Müzayede öncesi kapsülün elden geçtiği ve boyandığı bildirildi.

Yine Sovyetler Birliği döneminden kalma iki kozmonot giysisi de açık artırmada satılan eşyalar arasındaydı.

Uzay kapsülü, kimliği gizli tutulan bir kişi tarafından 1 milyon euroya satın alındı. "Sokol-KV2" model uzay giysileri ise 50 ve 55'er bin eurodan alıcı buldu.