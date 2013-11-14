Uzay istasyonuna virüs bulaşmış

Uluslararası Uzay İstasyonu’na bu yılın başında virüs bulaştığı ortaya çıktı. Virüsün, Rus bir kozmonotun kullandığı USB bellekten yanlışlıkla bulaştığı düşünülüyor. Rus güvenlik uzmanı Eugene Kaspersky, “Uzay istasyonuna zaman zaman USB’lerle kazara virüs taşınır.

Taraf'ta yer alan habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu yakın zamana kadar Windows XP ile çalışıyordu. Daha sonra Linux’a geçildi. Yani, Dünya’da Windows programları kullanan astronotlar, uzaya çıktıklarında evdeki virüslerini de yanlarını götürebiliyorlardı” dedi. Yetkililer, sistemdeki virüsün uzay istasyonundaki işlemleri nasıl etkilediğine dair yorum yapmadı.