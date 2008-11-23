Uzay istasyonuna takviye!

Rusya Uzay Kurumu ve NASA, 2009 yılında uluslararası uzay istasyonunundaki astronot sayısını 3’ten 6’ya çıkarmak istiyor.



Bu nedenle istasyona iki ek yatak odası ile ek mutfak ve banyo yapılıyor. İstasyonun inşaatına Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yanısıra, Kanada, Avrupa Uzay Kurumu, Brezilya ve Japonya da katkı sağlıyor.



Endeavour Uzay Aracı astronotlarından ikisi, üçüncü kez uluslararası uzay istasyonunun dışına çıktı ve ana güneş panelindeki arızayı gidermeye çalıştı.



İki astronotun çalışması yaklaşık 7 saat sürdü. Yetkililer, astronotların son bir kez daha istasyon dışına çıkarak onarımı tamamlayacağını belirtti.

