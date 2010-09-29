'Uzay elçisi' haberi asparagas çıktı

T24 - Dünya'yı ziyaret etmesi durumunda uzaylılara 'merhaba' diyecek bir BM elçisi atanacağı haberi örgüt tarafından yalanlandı.

Birleşmiş Milletler, Dünya'yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacağına dair haberleri "saçmalık" olarak nitelendirdi.



Merkezi Viyana'da bulunan BM Uzay İşleri Ofisi (Unoosa) yayımladığı bildiride, "Sunday Times'in haberinin saçmalık olduğunu" belirtti.



Unoosa, "görevlerinin BM Genel Kurulu tarafından tanımlandığını ve şu anki görevlerinde değişikliğe gitme gibi bir projenin olmadığını" kaydetti.



Unoosa, Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Otman'ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansa katılacağını doğruladı, ancak Otman'ın bu konferansta göktaşları ve uzay çöplerinin azaltılması gibi konuları ele alacağını açıkladı.



Önceki gün, BM'nin, Dünya'yı ziyaret etmeleri durumunda uzaylılarla ilk teması sağlayacak özel bir elçi atayacağı açıklanmıştı. BM'nin Uzay İşleri Ofisi'nin Başkanı Malezyalı astrofizikçi Mazlan Otman'ın gelecek hafta düzenlenecek bir bilimsel konferansta bu göreve getirildiğinin açıklanmasının beklendiği belirtilmişti.



Otman'ın bu konferansta, başka yıldızların etrafında dönen yüzlerce yeni yıldızın keşfinin, dünya dışı yaşam tespit edilmesi olasılığını eskisine göre çok arttırdığı yönünde bir konuşma yapacağı açıklanmıştı.



Malezya Uzay Ajansının başında bulunan ve bu ülkenin uzay programını idare eden Otman, bu ülkenin ilk astronotu olarak uzaya gitmişti.



