Uzay çöplüğe döndü

T24 - Uzay çöplerinin makul sınırı aşma noktasında olduğu iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmacılar Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'yı, dünya yörüngesinde insanların yol açtığı uzay çöplerinin makul sınırı aşma noktasında olduğu konusunda uyardı.

Ulusal Araştırma Konseyi tarafından hazırlanan bir raporda, uzaydaki çöp yığınının, mekiklerde ölümcül sızdırmalara yol açabileceği ya da önemli uydulara zarar verebileceği de belirtiliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; kuruluş, uzaydaki çöp yığınının sınırlanması ve dev manyetik ağlar kullanılması konusunda uluslararası düzenlemelere yapılması çağırısında da bulunuyor.

Dünyanın yörüngesindeki çöp yığını, uzay mekiklerinin ek motorları, kullanılır durumda ve kullanılmaz hale gelmiş olan uydulardan oluşuyor.

Bazı bilgisayar modellemeleri, uzayda insanlara ait kirliliğin, uzayda çarpışmalar yaşanmasına neden olacak bir taşma noktasına ulaştığını gösteriyor.

Kuruluşa göre, yörüngedeki yığınlar arasında çarpışmalar olması birçok uyduya zarar verebilir ve çöp miktarını arttırabilir. Uzaydaki çöp yığınını sınırlandırmaya yönelik uluslararası çabalar geçmiş yıllarda iki kez sekteye uğramıştı.

Çin 2007 yılında uydu vuran füze denemesinde, bir havacılık uydusunu vurmuş ve uyduyu her biri bir santimetreden büyük 150 bin parçaya ayırmıştı. İki yıl sonra, biri kullanılır durumda biri ise işlemez halde iki uydu çarpışmış, çarpışma dolayısıyla parçalanan uydular küçük parçalar halinde geniş bir alana yayılmıştı.