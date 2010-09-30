-UZAY BİRASI YAKINDA HAZIR ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Bir uzay araştırma kuruluşu, özel olarak mayalanmış ve şişelenmiş ilk uzay birasını yer çekimsiz ortamda tüketilmek üzere yakında test edecek. Uzay turizminin önemli bir gelecek vaat etmesi ve yakında uzay ortamına yeni geliştirilen gemilerle turistlerin taşınacağı, uzay otellerinin açılacağı yolunda haberlerin artması üzerine, girişimciler de yer çekimsiz ortamda içilebilecek serinletici içeceklere el attılar. Popular Science'ın haberine göre, kar amacı gütmeyen "Astronauts4Hire" adlı bir uzay araştırma kuruluşu, bu amaçla ilk uzay birasını, yer çekimsiz ortamda tüketilmek üzere özel olarak mayalanmış ve şişelenmiş bir Avustralya stout birasını yakında test edecek. Astronotların daha önceki deneyimlerine göre, uzay ortamında Dünya'nın en iyi birasının bile tadının yavan gelmesi nedeniyle özel olarak üretilen koyu renkli biranın doğal koyu çikolata lezzeti astronotlar için özel olarak daha keskin hale getirildi. Biradaki köpürme uzay ortamında önemli bir sorun oluşturuyor. Normalde kabarcıklar yukarı doğru yükselir ve içecekten dışarı çıkarken, yer çekimsiz ortamda hareketsiz kalıyor. Karbondioksidin sıvının içinde kalması da bunu içen ve "zaten tırnakları eldivenlerinin içinde uzamakta olan" astronotlar için zor bir durum oluşturuyor. Bilimadamları bunu önlemek için bu biranın karbondioksidini ve kabarcıklanmasını en düşük seviyede tuttular. Uzay birasının testlerine kasım ayında bir Boeing uçağında yer çekimsiz ortam oluşturularak, özel üretim bira burada test edilecek.