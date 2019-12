Uzay, astronotlara yaramıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 6 ay geçiren genç ve sıhhatli astronotların Dünya'ya döndüklerinde kaslarında kayıplar meydana geldiği ortaya çıktı.



NASA için yapılan ve The Journal of Applied Physiology dergisinde yayınlanan araştırmada, istasyonda her biri 6 ay geçiren 9 Amerikalı astronot ve 1 Rus kozmonot incelendi. Astronotlar, istasyonda sürekli egzersiz yaptı, aerobik aktivite ve dayanıklılık egzersizi için çeşitli makinalara girerken, mürettebatın diğer üyeleri de arkadaşlarının ezgersiz sürelerini kayda geçirdi.



Astronotların uzaya gidişi öncesi ve Dünya'ya dönüşlerinde bacak kas hacimlerini MR ve kas performanslarını dinamometre ile ölçen araştırmacılar, ayrıca astronotların gidişi öncesi ve dönüş sonrası baldır kaslarından da parça alarak biyopsi yaptı.



Astronotların Dünya'ya dönüşlerinde kas kütlelerinin ortalama yüzde 13'ünü ve kas performanslarının da yüzde 20 ila yüzde 29'unu kaybettiklerini gören araştırmacılar, astronotların uzayda her gün ortalama 50 dakika aerobik aktivite ve 30 dakika dayanıklılık egzersizi yapmalarına rağmen, bunun yeterli olmadığını kaslarında kayıplarla Dünya'ya döndüklerini tespit etti.



Araştırmanın lideri Scott Trappe, "Astronotlar çok egzersiz yaptı ancak yine de kas kütlelerini kaybettiler, kendilerine daha fazla kas yoğunluğu sağlayacak donanıma gereksinimleri var" diye konuştu.