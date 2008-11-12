Uzay aracını kör mühendis kurtardı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli görme engelli bir mühendis, Rus uzay ajansının yardım talebi üzerine Soyuz uzay aracının atmosfere girişinde ortaya çıkan sorunu çözen bir sistem geliştirdi.



NASA yetkilileri, Rus Federal Uzay Ajansının, Soyuz kapsülünden yörüngeden ayrılma ve atmosfere girmesi sırasında veri toplamayı sağlayacak bir sistem konusunda yardım talebinde bulunduğunu belirterek, görme engelli NASA mühendisi Marco Midon'ın, Soyuz'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışından sonra atmosfere yeniden giriş güzergahı altında yer yüzünde seyyar bir sistem kurulmasını önerdiğini kaydetti.



Midon'dan sistemi kurmasının istenmesi üzerine, ama mühendis ve diğer NASA mühendisleri Atina'ya giderek, Amerikan Büyükelçiliğinin çatısına sistemi kurdu.



Rusların yardım talebinden birkaç gün sonra ve geçen ay sonunda Soyuz'un Dünya'ya dönüşünden birkaç saat önce kurulan sistem başarıyla çalıştı. Ama mühendis Midon, böylesi bir soruna 2-3 günde çözüm getirmekten ve Avrupa'ya sistemi başarıyla kurabilmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı.



Bu yılın başında Güney Kore'nin ilk kadın astronotu Yi So-Yeon, Amerikalı astronot Peggy Whitson ve Rus kozmonot Yuri Malentçenko'yu taşıyan Soyuz kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) dönüşünde, hedeflenen noktadan yaklaşık 400 kilometre uzağa iniş yapmıştı.