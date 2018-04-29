Uzay aracı Cassini'den son sinyal geldi: "Üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası oldu"

"Dünya ondan son sinyali bu sabah 07:55'te (TSİ 13:55) aldı. Cassini artık üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası oldu. Tüm bu bilim için teşekkürler."

NASA, Satürn yolculuğuna 2013 yılında başlayan Cassini uzay aracının sonunu bu duygusal Twitter mesajı ile duyurdu.

Uzay aracını yöneten ekip, Cassini'nin infilak etmesine yol açacak "atmosfere girme talimatını" uzay aracına verdi.

Bu talimattan bir dakika sonra uzay aracı Satürn atmosferinde parçalandı.

Bu adımla birlikte "tarihteki en başarılı uzay görevi" olarak adlandırılan çalışma tamamlandı.

14 yıl sonra yakıtı biten Cassini'nin başı boş bir şekilde Satürn ve uyduları arasında dolaşması istenmediği için böyle bir final gerçekleştiği açıklandı.

Cassini, Satürn'de geçirdiği 13 yıl içinde, güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenine bakışı tamamen değiştirdi.

Birçok başka keşfin dışında gezegenin uyduları üzerinde yaptığı yaşanılabilirlik araştırmasının sonuçları ile büyük heyecan yarattı.

Titan isimli uydunun tıpkı Dünya'da olduğu gibi mevsimsel bir döngüsü olduğunu keşfetti.

Bu suyun Enceladus'un buz kaplı yüzeyinin altındaki okyanustan geldiği ortaya çıkarıldı.

Yüzey altında yer alan okyanusun çok büyük ihtimalle hayat için elverişli olduğu sonucuna varıldı.

Bilim insanları, Cassini'nin başlattığı bu çalışmaya daha gelişmiş uzay araçları ile devam etmeyi de konuşuyor.

Adını İtalyan matematikçi ve astronom Giovanni Cassini'den alan proje Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın ortak çalışması ile gerçekleştirildi.

Büyük Final olarak adlandırılan projenin son gününde, California Teknoloji Enstitüsü'ndeki kontrol odasında çok sayıda araştırmacı bir araya geldi.

Cornell Üniversitesi'nden Jonathan Lunine, burada yaptığı konuşmada, "Bugün üzüntülüyüm ama aslında tüm hafta böyleydim. Bugünün geleceğini biliyorduk. Ama Cassini tam kendisinden beklendiği gibi bir performans gösterdi" dedi.