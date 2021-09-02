'Uzatmalı Covid-19'un en sık görülen belirtileri yorgunluk, nefes darlığı ve konsantrasyon eksikliği

NBirleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin paylaştığı verilere göre Britanya'da "Uzatmalı Covid-19"dan muzdarip olduğu belirlenen 643 bin kişinin üçte ikisi, hastalığın günlük yaşamlarını çokça etkilediğini kaydederken en fazla görülen semptomlar arasında yorgunluk, nefes darlığı ve konsantrasyon eksikliği bulunuyor.

İstatistiklere göre "Uzatmalı Covid-19" geçirenlerin yüzde 58'i yorgunluk belirtisi gösterirken, yüzde 42'si nefes darlığından ve yüzde 31'i konsantre olamamaktan şikayetçi.

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