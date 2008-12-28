Uzatmalarda 28 gol

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde, maçlarda kaybolan sürelerin ilave edildiği ''90 artı'' dakikalarda toplam 28 gol atıldı, bu gollerden 14'ü puana etki etti.Sezonun ilk bölümünde yapılan toplam 144 maçta fileler 382 kez havalanırken, 27 maçta ''90 artı'' dakikalarda 28 gol kaydedildi. Eskişehirspor-Galatasaray maçında ise kaybolan sürede futbolseverler 2 gol birden izledi.Ankaraspor ve Eskişehirspor, maçlarda kaybolan sürelerin oynatıldığı bölümde en skorer takımlar olarak öne çıktı.Her iki ekip de müsabakalarda hakem tarafından ilave edilen ''90 artı'' dakikalarda 4'er gol attı.Bu iki takımın yanı sıra Fenerbahçe ve Ankaragücü 3'er, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kocaelispor 2'şer, Galatasaray, Beşiktaş, Antalyaspor, Denizlispor, Gaziantepspor, Kayserispor, Hacettepe ve Gençlerbirliği de 1'er kez son anlarda attıkları gollerle sevindi.Karşılaşmalarda kaybolan süreler oynanırken kalesinde en çok golü ise Denizlispor gördü.Ege temsilcisi 90. dakikaların ardından 4 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.Denizlispor'un ardından Galatasaray, Antalyaspor, Kocaelispor ve Konyaspor 3'er, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor 2'şer, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe, Kayserispor, Bursaspor ve Ankaragücü de 1'er kez ''90 artı'' dakikalarda gol yeme üzüntüsü yaşadı.Eskişehirspor, maçlarda ''90 artı'' dakikalar oynanırken attığı toplam 4 golle hanesine 6 puan yazdırdı.Turkcell Süper Lig'e 12 yıl aradan sonra yükselen ''kırmızı şimşekler'', kaybolan sürelerde 4 gol atarak, maçların sonundaki en skorer ekip oldu.Kırmızı-siyahlılar, berabere süren Kocaelispor, Galatasaray, Denizlispor maçlarını ''90 artı'' dakikalarda attıkları gollerle kazanarak, 6 puan topladı.Takımların kaybolan sürelerde attıkları ve yedikleri goller baz alınarak yapılan değerlendirmede, Eskişehirspor'un ardından Ankaraspor ve Bursaspor 4'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3, Fenerbahçe 2, Ankaragücü ve Gençlerbirliği de 1'er puan kazandı.Konyaspor ve antalyaspor ise maçlarda kaybolan süreler oynanırken yedikleri goller sonucunda 3'er puan yitirdi.Bu iki ekip, son dakikalarda atılan ve yenilen goller baz alınarak yapıla değerlendirmede en çok puan kaybı yaşayan takımlar olarak dikkati çekti.Ayrıca, Gaziantepspor ve Denizlispor 2'şer, Galatasaray, Trabzonspor ve Kayserispor da ''90 artı'' dakikalarda yedikleri gollerle 1'er puandan oldu.Eskişehirsporlu youla, kaybolan sürelerde 3 kez fileleri havalandırarak, bu bölümün en golcü futbolcusu olarak öne çıktı.Gineli futbolcu, kocaelispor, galatasaray ve denizlispor maçlarında ''90 artı'' dakikalarda meşin yuvarlağı filelere gönderirken, Eskişehirspor bu 3 maçtan da 3'er puanla ayrıldı.Ayrıca, Fenerbahçeli Deivid Bursaspor ve Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu İbrahim Akın da Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında 1'er gol atarak, kaybolan sürelerin diğer golcüleri oldu.Turkcell süper lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde en geç golü eskişehirsporlu lovrek attı.Kırmızı-siyahlı takımın sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta 90 artı 8. dakikada topu filelere gönderen Lovrek, sezonun en geç atılan golünü kaydetti.Geçen sezonun gol kralı Fenerbahçeli Semih de Kocaelispor maçında 90 artı 6. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.Turkcell Süper Lig'de bu sezon maçların 90. dakikaları sonrasında atılan goller şöyle: