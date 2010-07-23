Uzanlarla tanıştım, hayatım kaydı

T24-

UZANLAR’LA TANIŞTIM HAYATIM KAYDI

Erol Köse, Uzanlar’la tanışmasından vurulmasına kadar geçen olayları anlattı.. Köse "Benim hayatım Uzanlar’la tanıştıktan sonra değişti.. Önce onları sadece iş adamı kimliği ile tanıdım ve ortak oldum.. Ancak ortaklığımız sırasında öyle olaylar yaşadım ki sonuçta bacaklarımdan vuruldum.. Vurulma olayından sonra Uzanlar’a karşı TMSF’nin yanında yer aldım" dedi..

TATLISES’E KAZIK ATTIM

Erol Köse, müzik yapımcılığı sırasında İbrahim Tatlıses’e de kazık attığını belirterek şöyle konuştu

"Nazan Öncel’in bir şarkısıni İbrahim Tatlıses alacaktı, ancak o zamanlar şarkıcı Gülşen’le birlikteydim ve onu parlatmaya ihtiyacımız vardı. O nedenle şarkıyı Gülşen’e okuttum!"

ESKİ SEVGİLİYE TAŞ!

Erol Köse, katıldığı programda eski sevgilisi Gülşen’in soyulma haberini gülümseyerek izlerken espriyi patlattı: "Gülşen cimridir kesin ucuzcu bir yere gitmiştir"

Müge Dağıstanlı’nın "Gülşen’e neden cimri dediniz" diye sorması üzerine de "Üzerinden dört yıl geçmiş bir ilişkiyi konuşmanın anlamı yok. Evet o ilişkiden çok pişmanım" dedi



