Uzanların 69 milyar dolarlık tazminat davasında yeni gelişme: Mahkeme TMSF'den savunma istedi

Fransa'da mahkeme, Cem Uzan ve Hakan Uzan’ın 69 milyar dolarlık talebi ile başlayan “haksız fiil ve dolandırıcılıktan oluşan zararların tazmini” davasında, taraflardan savunmalarını istedi.

Cem Uzan ve Hakan uzan, TMSF'nin el koyduğu şirketlerini satın alan 60 firma ve kişiye 69 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı. Fransa'daki "haksız fiil ve dolandırıcılıktan oluşan zararların tazmini” davasında mahkeme, taraflardan 17 Mayıs’taki ikinci celseye kadar savunmalarını istedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Vodophone, Motorola, Aydın Doğan, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Sevil Sabancı, Suzan Sabancı ve Sabancı ailesinden diğer bazı isimler ve Zorlu ailesinden oluşan bazı isimlerin savunmacı olarak temsilcilerinin hazır bulunduğu davanın ilk celsesi, 11 Ocak’ta Paris İstinaf Mahkemesi’nde görüldü.

Euronews'in aktardığı habere göre, Paris İstinaf Mahkemesi’ndeki davaya yakın bir kaynak, hakimlerin davalılara “Uzan kardeşlerin dava dilekçesine cevaplarınızı verin” diyerek savunmalarını istediğini aktardı. Mahkeme davanın ikinci celse tarihini 17 Mayıs olarak belirledi. İkinci celseye tüm avukatların katılımı istendi.

Dava hızlı ilerliyor

Fransa’daki davalarda genellikle görülecek celseden bir hafta önce, tarafların savunmalarını mahkemeye iletmiş olmaları gerekiyor. 11 Ocak’ta başlayan davanın ikinci celsesinin Mayıs’ta yapılacak olması, davanın hızla ilerlediğini gösteriyor.

TMSF'nin temettü hakları hariç, yönetimine el koyduğu Uzan grubuna ait şirketlerin mallarını satın alan sanıklara 'dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları' yöneltiliyor.

Davacı taraf, 2005 yılında TMSF’nin şirketlerin yönetimini devir aldıktan sonra yapılan mal varlıkları satışının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, hukuka aykırı satılan varlıkların geçen 17 yıl içerisinde ürettikleri gelirlerin ve kazançların yani temettü haklarının, faizleri ile beraber 69 milyar dolar olduğunu ileri sürüyor.

"Sıradışı dava"

Fransız basınının “sıradışı, özel” olarak nitelediği davada taraflar avukatlarını daha önce belirlemişti. Davalılar kendilerini savunmak üzere Detons, Herbert Smith, Hogan Lowells, Orrick, FTPA gibi ünlü hukuk bürolarında çalışanlardan bir avukatlar ordusu kurdu.

Uzan ailesi FERAL ve DJIDJIRIAN hukuk bürolarından avukatlarla temsil edilecek. TMSF de 3 ayrı avukat ve 2 ayrı hukuk bürosu ile savunma yapmaya hazırlanıyor.

TMSF, Cem Uzan ve Hakan Uzan’ın 69 milyar dolarlık davası ile ilgili daha önce Financial Times'ın açıklama isteğini yanıtsız bırakmıştı. Cem Uzan, 9 Temmuz 2021’de yaptığı sosyal medya paylaşımında tazminat davasını “Asrın davası Paris’te” şeklinde kamuoyuna duyurmuştu.