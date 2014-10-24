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Ekonomi

Uzanların 30 milyon dolarının dondurulması reddedildi

Motorola’nın bir alt şirketi Uzanların Dubai Bankası’nda bulunan 30 milyon dolarlık nakit parasının dondurulamayacağına hükmetti

24 Ekim 2014 21:40

Motorola’nın bir alt şirketi Uzanların Dubai Bankası’nda bulunan 30 milyon dolarlık nakit parasının dondurulması için New York’ta açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme Uzanların Dubai’deki parasının dondurulamayacağına hükmetti.

2003 yılında Amerika’da alınan bir mahkeme kararında uzan ailesinin Motorola’ya 2.1 milyar dolar borcu olduğu kararına varılmıştı. Daha sonra ise mahkeme 2006 yılında Uzanların 1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Motorola ise Uzanların Dubai'deki Standart Chartered Bank'ta bulunan 30 milyon dolarının dondurulmasını istemişti. Fakat Motorola'nın talebini 5'e 2 çoğunlukla reddetti.

 

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