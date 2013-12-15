Uzanlar'ı araştıran dedektifler ABD'de Porsche'ye, Dubai'de milyonlara ulaştı

Uzanlar’ın malvarlığını araştıran Motorola dedektifleri, bankalardaki 30 milyon doları bloke ettirdi. Boston’da bulunan Hakan Uzan’a ait özel eşyalar ve 2011 model Porsche de ‘Acaba buraya da serbestçe girip çıktı mı’ şüphesi uyandırdı.

Sahibi olduğu İmar Bankası'nda devletten hesap saklamak üzere çifte kayıt sistemi kurduğu ve Çukurova Elektrik ile Kepez Elektrik'te usulsüz işlemler yaptığı saptanan, ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tüm mallarına 2003-2004’te el konulduktan sonra dört yıl önce Fransa’ya sığınan işadamı ve eski medya patronu Cem Uzan ve ailesinden 2.6 milyar dolar alacağı olduğunu belirtip bunun peşine düşen Motorola’nın tuttuğu dedektiflerin yaptığı araştırmanın detayları ortaya çıktı.

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş’ın haberine göre, ABD’li Yargıç Jed Rakoff’un bu yılın başında Motorola’ya başta Cem-Hakan Uzan kardeşler olmak üzere Mart ve Mayıs aylarında aldığı kararla Uzan Ailesi’nin e-maillerini izleme izni vermesi, davanın sürecinde çok kritik bir eşiğin aşılmasına sebep oldu. İşte Telsim davasından Motorola’ya belirtilen tazminatı ödememek için dünya genelinde malvarlıklarını Rakoff’un ifadesiyle ‘sistemli ve karmaşık bir şekilde kaçıran’ Uzanlar için 2013’te yaşananlar:

ABD’de mi yaşıyordu?

- 3 Temmuz’da mahkeme Uzanlar’a ait olduğu tespit edilen bir malvarlığı için açık artırmayla satış kararı verdi. Gizlenen bu varlığın satışından elde edilen gelir Motorola’ya aktarıldı.

- Eylül ayında ABD’nin Massachussets eyaleti Boston kentinde Granite City Self Storage adlı özel depoda Hakan Uzan’a ait olduğu belirlenen 7 koli bulundu. Bu kolilerden Hakan Uzan’ın ismini taşıyan zarflar, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, paint ball silahı, TV sistemleri, telefonlar, anahtarlar ve benzeri özel eşyalar çıktı. Aynı şehirde 621 East 1st Street adresindeki bir garajda ise 2011 model Porsche Panamera otomobil bulundu. Hepsine el konularak açık arttırmayla satılmasına karar verildi. Hem aracın modelinin 2011 olması hem de kolilerde Hakan Uzan’a ait birçok özel eşyanın bulunması, ağabey Uzan’ın çok yakın bir tarihe kadar ABD’nin Boston kentinde yaşamaya devam ettiği şüphesini uyandırdı.

Asya’da yakın takip

- K2 Intelligence şirketi, Uzanlar’ın gizli malvarlığına ilişkin araştırmasını diğer ülkelere de genişletti. Uzanlar’ın Gmail ve Hotmail yazışmalarından Uzan Ailesi’nin Hong Kong ve Singapur’da da malvarlıkları olduğu tespit edildi. Motorola tarafından hemen bu ülkelerdeki mahkemelere gerekli başvurular yapıldı ve 15 Kasım’da Hong Kong’da, 18 Kasım’da da Singapur’da Uzanlar’a ait olduğu tespit edilen tüm malvarlıkları donduruldu.

- Ağustos ayında mahkemeye telefon edip ardından da faks çeken Cem Uzan, Rakoff’un yardımcısıyla görüştü. Ancak daha sonra Rakoff, “Mahkemeyi tanımıyorsun. Kaçaksın. Verdiğim kararlara uymuyorsun. Göndereceğin hiçbir savunmayı ve belgeyi dikkate almam. Kendini savunmak istiyorsan mahkemeye gelip ifade vermelisin” şeklinde bir karar aldı. Bunu da mahkeme dosyasına Cem Uzan’ın faks mesajının orjinaliyle birlikte koydurdu.

Uzan, Eylül ayında mahkemeye yine uzun bir faks çekerek şikayetlerini dile getirdi. Ancak Rakoff yeni bir karar aldı, “Cem Uzan’dan geçmişte gelen ve gelecekte gelmesi muhtemel hiçbir mesaj delil olarak kabul edilmeyecektir. Okunmasına dahi gerek yoktur” dedi. Bunu son kez kendisine bildirdiğini söyledi. Bu da mahkeme dosyasına konuldu.

Baba oğul iz sürdü

Motorola Uzanlar’ın gizlediği malvarlığını bulmak için K2 Intelligence adlı şirketle anlaştı. Baba Jules Kroll ve oğlu Jeremy Kroll tarafından kurulan şirket aracılığıyla dünya çapında bir av başladı. Motorola, Mart ayında New York mahkemesine başvurarak Uzan Ailesi’nin internet erişimini takibe almak amacıyla karar çıkarttı. Rakoff’un talimatıyla Google, Microsoft, Yahoo ve AOL’e Uzan Ailesi’ne ait tüm yazışmaları Motorola’ya teslim etmeleri talimatı verildi. ABD merkezli bu şirketler ABD mahkemesinin kararına uydu. Baba-oğul Kroller çoğu Cem ve Hakan Uzan’a ait binlerce yazışmayı inceleyerek dünya genelinde Uzan Ailesi adına işlem yapan kişilerin (Uzan Proxies) listesini çıkardı. Aralarında Araplar’ın da bulunduğu bu isimlerin hem İngilizce hem de Arapça yazılışları dahi çıkarıldı. Ayrıca bu kişiler tarafından kontrol edilen ancak gerçekte Uzanlar’a ait olan malvarlıkları (Uzan Properties) da listelendi ve mahkemeye sunuldu.